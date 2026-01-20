34’ü çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu’daki otel yangını felaketinin üstünden 1 yıl geçti. 21 Ocak’ta 03.16'da başlayan yangının yıl dönümünde Türkiye’nin yüreğini sızlatan ihmaller yeniden hatırlandı. İşte her karesi diğerinden acı olan felaket gecesi ve sonrasında yaşananlar…

1 YIL GERİDE KALDI 34’ü çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’deki yangın faciasının üstünden tam 1 yıl geçti. Basit önlemlerle engellenebileceği tespit edilen faciadan geriye acılı aileler, sıralanan ihmaller kaldı. Facianın yıl dönümünde aileler, kaybettikleri yakınlarını anarken, facia gecesi neler yaşandığı ise bir daha hatırlandı. İşte Bolu’daki felaketin perde arkası…

YANGIN MUTFAKTA BAŞLADI Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te saat 03.16'da yangın çıktı. Otelin mutfağında bulunan grill plate (ticari mutfaklarda kullanılan pişirme cihazı) cihazında çıkan yangın, hortumunun erimesi sonucu gazın alevlenmesiyle büyüdü.

36 SAAT SONRA SOĞUTULDU Olay yerine kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına 156 araç ve 428 personelle müdahale edildi. İhbarın geldiği andan 36 saat sonra arama kurtarma ve soğutma çalışmaları sona erdi.

6 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yangına ilişkin soruşturmada 4 başmüfettiş, İçişleri Bakanlığı mülkiye başmüfettişi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise 42 personelden oluşan 13 psikososyal destek ekibi görevlendirdi. Aynı zamanda Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu.

78 KİŞİ HAYATTAN KOPARILDI Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, faciada 137 kişinin yaralandığını, 78 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

İL İL GEZEN CENAZELER Bolu, İstanbul, Ankara, Mardin, Adana, Bartın, Manisa, Konya, Bursa, Kayseri ve İzmir'de çok sayıda kişi defnedildi. Ülke genelinde 1 günlük yas ilan edildi. Felaketin güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde yangının çıkış anı, yayılması, binada konaklayanların kaçışları, otelin dışındaki panik anları, çığlıklar yer aldı.

YANGINI FARK ETTİ AMA KAÇTI Yangının başladığı mutfak bölümündeki kayıtlarda, dumanları fark eden mutfak çalışanlarının lavabonun altındaki yangın söndürme tüpünü kullanmadan panik halinde kaçtığı kameralara yansıdı.

ÇARŞAFLARI BAĞLAYIP KAÇMAYA ÇALIŞTILAR Bazı tatilcilerin yangın esnasında kaçmak için çarşafları birbirine bağlayarak camlardan sarkıttığı görüntüler yürekleri dağladı.

2.5 SAATTE BÜYÜYEN FELAKET Yangının ilk anları ve sonrasındaki 2,5 saate ilişkin, oteli dışarıdan gören yakındaki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, otelin vadiye bakan arka cephesinde hareketlilik yaşandığı görüldü.

OTEL MÜDÜRÜ VE EŞİ GİZLİCE KAÇTI Otelin Genel Müdürü Emir Aras, eşi Yönetim Kurulu Üyesi Elif Aras'ın yangının başlamasından kısa süre sonra odalarını terk ettikleri anın görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, bilirkişi raporuna göre saat 03.16'da başlayan yangında Aras ve ailesinin saat 03.34'te odalarından koşarak çıkmaları yer aldı. Aras'ın eşi, otel sahibi Halit Ergül'ün kızı ve Yönetim Kurulu Üyesi Elif Aras'ın da koridora bakarak panik içinde odaya geri döndüğü, bir süre sonra aile üyelerinin üstlerini giyinmiş şekilde odadan çıkarak koridor boyunca koştukları görüntüler, ‘Pes’ dedirtti.

03.16'DA BAŞLADI, İLK MÜDAHALE 04.24'TE GELDİ Yangına ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenen raporda, yangının ihbar ve ekiplerin çıkış saati 03.30, varış ve müdahale saati ise 04.24 olarak kayıtlara geçti.

Raporda, şu ifadelere yer verildi: "Olay yerine ulaşıldığında, Grand Kartal Otel'in alevli şekilde yandığı görüldü. Yangın tarafımızca söndürülmüştür. Otel ön cephesinden merdivenli araç ile 50'den fazla vatandaş bulundukları odaların camlarından alınarak tahliye edilmiştir. Binanın arka cephesine merdivenli araç ve arazöz girişi, karlı yol ve gevşek zemin sebebiyle mümkün olmadığından atlama yatağı ile 1 vatandaş kurtarılarak tahliye edilmiştir."

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında otelin yetkilileri, çalışanları ve firmanın denetlenmesinde sorumlu ilgili kurumların mevcut ve eski yöneticileri gözaltına alındı. KİMLER TUTUKLANDI? Otel sahibi Halit Ergül, genel müdür Emir Aras, yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül ile Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan, muhasebe personelleri Cemal Özer ve Mehmet Salun, otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve mutfak personeli Faysal Yaver tutuklandı.

OTEL YÖNETMELİĞE UYMADI Raporda, otelin "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" şartlarını sağlamadığı belirtildi. Raporda, özellikle yangının çıkmasında, büyümesinde ve yangın önlemlerinin alınmamasında otel sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri, otelin işletmesinden sorumlu genel müdür ve sıralı yetkili yöneticiler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, LPG tesisatında ihmalleri gerçekleştiren yetkili ve sorumluların birinci derecede asli kusurlu bulunduğu ifade edildi. “BASİT ÖNLEMLERLE ENGELLENEBİLİR” Raporda, "Olayın öngörülebilir, basit önlemlerle engellenebilir ve sonuçları yok edilebilir yangın olduğu, belirtilen ihmaller zincirinin olayın gerçekleşmesi, engellenememesi, yayılması ve çok fazla kişinin hayatını kaybetmesiyle doğrudan ilişkili ve illiyet bağı birçok noktadan birden fazla kere kurulmuştur” ifadeleri yer aldı.

