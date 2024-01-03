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    Sahibinden.com çöktü mü, yeniden açılacak mı? Sahibinden.com'un domaini kim satın aldı? Sahibinden.com kimin?

    Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen sitesi olan sahibinden.com'a erişim sağlanamadı. Bunun üzerine vatandaşlar sosyal medyadan ve arama motorundan siteye ne olduğuna dair araştırma yaptı. Peki, Sahibinden.com çöktü mü, yeniden açılacak mı? Sahibinden.com'un domaini kim satın aldı? Sahibinden.com kimin?

    Sahibinden.com çöktü mü, yeniden açılacak mı? Sahibinden.com&#039;un domaini kim satın aldı? Sahibinden.com kimin?
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Araba ve ev ilanlarıyla önde gelen siteler arasında birinci olan Sahibinden.com'a erişim 2 gündür sağlanamadı. Siteyi kullanan bazı kullanıcılar sık sık giriş yaptıkları 30 Aralık 2023 tarihinden itibaren Sahibinden.com'da hata olduğunu söyledi. Arama motorlarında sitenin erişime neden engellendiğine dair ise en çok çıakn soru domain kelimesi oldu. Peki Sahibinden.com'un domaini kime satıldı? Sahibinden.com yeniden açılacak mı? İşte o soruların yanıtları...

    SAHİBİNDEN.COM ÇÖKTÜ MÜ, YENİDEN AÇILACAK MI?

    2000'li yılların başında Türkiye'nin ilan ve alışverişte ilk adresi sahibinden.com, Aksoy Group bünyesinde açıldı. Belgin Aksoy tarafından yönetilen Sahibinden.com sitesine bir kaç gündür erişim sağlanamadı. Sosyal medyada sitenin domain parası ödenmediği için erişim engeli getirildiği iddiaları yer aldı. Hatta bunun  yanı sıra bazı internet sitelerinde ise sahibinden.com'un Amerikalı bir şirkete satıldığı iddiaların yer aldı. Bunun nedeni ise sahibindençcom'un domain verilerinde alıcısının ABD menşinli görünmesinden kaynaklı. Son güncellemesi 30 Aralık 2023 olan siteye erişim ise 2 Ocak 2024 tarihinden itibaren yavaşlandı akabinde engellendi. Bu iddialardan sonra sahibinden.com'dan resmi açıklama geldi.

    Sahibinden.com çöktü mü, yeniden açılacak mı? Sahibinden.com'un domaini kim satın aldı? Sahibinden.com kimin?

    SAHİBİNDEN.COM KİMİN?

    Aksoy Group'a ait olan sahibinden.com sitesinde alt yapı çalışması yapıldığından kaynaklı erişimin engellediği yönünde açıklama geldi. Ancak domain yani sitenin Google kayıtlı olan adresindeki değişim sonrası çıkan satıldı iddiaları akabinde yeni bir resmi açıklama geldi. Sitenin satılmadığı en kısa sürede yeniden kullanıcılarına sunulacağına dair ifadeler yer aldı.  

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Sahibinden.com
    Haberler > Gündem > Sahibinden.com çöktü mü, yeniden açılacak mı? Sahibinden.com'un domaini kim satın aldı? Sahibinden.com kimin?
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