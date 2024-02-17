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    • Haberler > Gündem > Şaka yapmak isteyen genç, arkadaşının kafasını çakmak gazıyla yaktı

    Şaka yapmak isteyen genç, arkadaşının kafasını çakmak gazıyla yaktı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Şaka, Küçükçekmece, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Küçükçekmece'de, şaka yapmak isteyen bir genç, arkadaşını çakmak gazıyla yaktı. Olay anı ve yanmaktan son anda kurtulan gencin panik anları kameraya yansıdı.

    Olay, geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bir bakkalda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bakkalda çalışan Emre Çakır, alışverişe gelen arkadaşına şaka yapmak istedi. 

    PANİKLEYİP KAÇTI

    Çakır, müşteriler gittikten sonra bardağa çakmak gazını doldurdu ardından arkadaşının kafasına döküp çakmakla yaktı. Başı bir anda alev alan genç, müdahale ederek yanmaktan son anda kurtuldu. Çakmak gazını arkadaşının kafasında yakan Emre Çakır ise panikleyip olay yerinen kaçtı. Olay an ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafında kaydedildi. 

    Şaka yapmak isteyen genç, arkadaşının kafasını çakmak gazıyla yaktı

    "KAFASI ALEV ALDI"

    Olayı anlatan bakkal sahibi Emre Çakır, “Arkadaşım artistlik yapıyordu, bir şey yapamazsın diye. Sonra alışveriş yapmaya geldi. Bir de çakmak gazı bardağı boşalttım. Tam yanından geçerken koydum, kafası alev aldı. Sonra işte kaçtım. Bağırdı falan korktum kaçtım. Daha yüz yüze gelmedim” dedi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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