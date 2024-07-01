Sakarya'da servis ile motosiklet kafa kafaya girdi: 17 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Sakarya Akyazı'da servis minibüsü ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi girişinde 17 yaşındaki Mehmet H.D. kontrolündeki 54 AKJ 646 plakalı motosiklet ile M.K. idaresindeki 54 S 1730 plakalı Mercedes marka servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile motosikletten savrulan 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı sürücü Mehmet H.D. buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sürücünün durumunun kritik olduğu öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.