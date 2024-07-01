Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sakarya'da servis ile motosiklet kafa kafaya girdi: 17 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Sakarya'da servis ile motosiklet kafa kafaya girdi: 17 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya Akyazı'da servis minibüsü ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi girişinde 17 yaşındaki Mehmet H.D. kontrolündeki 54 AKJ 646 plakalı motosiklet ile M.K. idaresindeki 54 S 1730 plakalı Mercedes marka servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı.

Sakarya'da servis ile motosiklet kafa kafaya girdi: 17 yaşındaki çocuk ağır yaralı - 1. Resim

Çarpışmanın etkisi ile motosikletten savrulan 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sakarya'da servis ile motosiklet kafa kafaya girdi: 17 yaşındaki çocuk ağır yaralı - 2. Resim

Yaralı sürücü Mehmet H.D. buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sürücünün durumunun kritik olduğu öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3 Temmuz tarihine dikkat! Benzin, motorin, oto gaz ve sigaraya ÖTV zammı geliyorKonserlerini tek tek iptal etti! ‘Sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum’ diyen Sertab Erener sevenlerini endişelendirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail ordusundan Batı Şeria'daki Nur Şems kampına baskın - GündemBatı Şeria'daki Nur Şems kampına baskınHenüz 13 yaşındaydı Sulama kanalına giren çocuk boğuldu - GündemHenüz 13 yaşındaydı Sulama kanalından cansız bedeni çıktıKovanı açıp baktı, şaşkına döndü! Kilosu 30 bin liradan satılan yeşil balın gizemi araştırılıyor - GündemKovanı açıp baktı, şaşkına döndüSinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Doğukan Cep'ten 'Gezi olayları' savunması: Mahkeme başkanından sert tepki! - Gündem'Gezi olayları' savunması kızdırdıKayseri'yi savaş alanına çeviren taciz olayında tutuklama - GündemKayseri'yi savaş alanına çeviren taciz olayında tutuklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin zamlarına sert tepki: 'Bedava yapacağız' dedikleri hizmetlerde astronomik fiyat artışlarına gittiler - Gündem"Atıp tutanlar her şeye zam yapıyor"
Sonraki Haber Yükleniyor...