Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sakarya'daki trafik kazasında yakınlarını kaybeden acılı adam kamyonu parçaladı

Sakarya'daki trafik kazasında yakınlarını kaybeden acılı adam kamyonu parçaladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında, sürücü Canan Emlikli ve yanındaki arkadaşı Mükerrem Derinlik hayatını kaybetti. Acılı yakınları kazaya karışan kamyonun camlarını çekiçle parçaladı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması neticesinde iki kadının hayatını kaybettiği feci kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kavşakta dün meydana gelen kazada, sürücü Canan Emlikli (35) idaresindeki 54 ADY 784 plakalı SEAT marka otomobil, Y.K. idaresindeki 54 D 8763 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

Sakarya'daki trafik kazasında yakınlarını kaybeden acılı adam kamyonu parçaladı - 1. Resim

Kamyon ile birlikte sürüklenen otomobil adeta kağıt gibi ezilirken, otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Mükerrem Derinlik (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki yapılan incelemelerin ardından kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, hayatını kaybedenlerin yakını elindeki çekiçle kamyonun camlarını ve bir bölümünü parçaladı.

Sakarya'daki trafik kazasında yakınlarını kaybeden acılı adam kamyonu parçaladı - 2. Resim

Kaza anı kamerada Öte yandan, iki kadının hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun kavşak içine girmesi ve otomobilin kamyona çarptığı anlar yer alıyor.

Sakarya'daki trafik kazasında yakınlarını kaybeden acılı adam kamyonu parçaladı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tunceli'de rengi ve derisiyle dikkat çekmişti! Yeni bir alt türü daha ortaya çıktıHepsiburada ve 42 Türkiye iş birliğiyle geleceğin teknoloji liderleri yetişiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul Valiliği tarih ve saat verdi: Selamlama uçuşu nedeniyle telaş yapmayın - GündemValilik İstanbulluları uyardı: Telaş yapmayınTunceli'de rengi ve derisiyle dikkat çekmişti! Yeni bir alt türü daha ortaya çıktı - GündemRengi ve derisiyle dikkat çekmişti! Yeni bir tür daha...Erzincan'dan gelip Başak'ı öldürmüştü: Yanında taşıdığı poşetten çıkan not dehşete düşürdü - GündemBeyoğlu'ndaki vahşette yeni görüntüler!Savcılık katına girmeye çalıştı! Sahte avukat İstanbul Adliyesi'nde yakalandı - GündemSahte avukatı bu hatası ele verdi!DEM'li isimlere PKK operasyonu! Suç aletleriyle beraber yakalandılar - GündemDEM'li 2 isme PKK operasyonu!FETÖ elebaşı Gülen kayıplara karıştı: Pensilvanya'daki çiftliğinde in cin top oynuyor! İddialar ardı ardına geldi - GündemPensilvanya'daki çiftliğinde in cin top oynuyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...