Kahramanmaraş’ta ortaokulda 5 silahla basarak dehşet saçan, 10 kişiyi öldüren 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin atıp yaptığı poligon görevlisi polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’na 5 silahla girip 10 kişiyi öldürmüş, 16 kişiyi de yaralamıştı. Yürekleri dağlayan saldırı öncesinde saldırganın babası ile poligona gidip atış talimi yaptığı ortaya çıkmıştı.

İsa Aras Mersinli

ATIŞ TALİMİ YAPTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Saldırganın tutuklanan babası Uğur Mersinli ifadesinde, "Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım. Oğluma karşıdaki hedefi gösterdim, silahın rastgele kullanılmayacağını, hedef alınarak atış yapılacağını söyledim. Ben de oğlum atış yaparken birkaç fotoğraf ve videosunu çektim. Bundaki kastım hatıra olarak kalmasıydı ve hevesini köreltmekti. Fotoğrafları daha sonra WhatsApp üzerinden oğlum İsa'ya gönderdim” demişti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, yeni bir gelişmeyi duyurdu. Poligon görevlisi polis memuru M.Y.’nin görevden uzaklaştırıldığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

15.04.2026 günü ilimiz Ayser Çalık Ortaokulu’nda ülkemizi yasa boğan menfur bir silahlı saldırı olayı gerçekleştirilmiştir. Olay ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında olayın faili İ.A.M.’nin İl Emniyet Müdürlüğü Açık Atış Poligonunda 13.04.2026 günü babası U.M. ile birlikte atış yaptığının tespit edilmesi üzerine poligon görevlisi polis memuru M.Y. aynı gün Valilik Makam onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda sorumluluğu olan ve olabilecek görevliler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

