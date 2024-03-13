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Haberler > Gündem > Samsun'da şüpheli kadın ölümü: Cansız bedeni denizden çıktı

Samsun'da şüpheli kadın ölümü: Cansız bedeni denizden çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Samsun, Ölüm, Polis, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da, Hamide U. isimli kadının cansız bedeni denizde ölü bulundu. Deniz kenarında balık tutan vatandaşların ihbarı ile olay yerine ekipler sevk edildi, Hamide U.'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Tütün İskelesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında balık tutan vatandaşlar suyun içinde sırt üstü hareketsiz halde bir kadın fark etti. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. 

Samsun'da şüpheli kadın ölümü: Cansız bedeni denizden çıktı - 1. Resim

Polis yaptığı araştırmada cesedi bulunan kadının Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde ikamet eden Hamide U. (66) olduğunu belirledi. Hamide U.'nun cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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