Şanlıurfa’da yapılan denetimlerde karşılaşılan manzara mide bulandırdı. Zabıta ekipleri yiyecek, içecek, temizlik ürünlerinden oluşan son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 5 ton ürün ele geçirdi. Ürünler çöplükte imha edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıdada hile yapanlara yönelik denetimleri tüm hızıyla sürerken, denetimin son adresi Şanlıurfa oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde faaliyet gösteren iş yerlerinde kontrol gerçekleştiren Siverek Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korkunç bir manzara ile karşılaştı. Ekipler, denetimlerinde tarihi geçmiş yaklaşık 5 ton yiyecek, içecek, temizlik ürünleri ve çeşitli malzemeler tespit etti.

Şanlıurfa’da mide bulandıran hilekârlık! 5 ton ele geçirildi, hepsi bozuk

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Halk sağlığını tehdit eden ürünlere el konulurken, toplanan malzemeler tutanak altına alınarak Siverek çöplüğünde imha edildi.

5 TON TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN

Zabıta Komiseri Kadir Murat Ölçen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Yaptığımız denetimlerde yaklaşık 5 ton son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirdik ve imha ettik. Halkımızın sağlığını tehdit eden unsurlara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" diyerek denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

KASAPTA MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜ

Son olarak Antalya'nın Serik ilçesinde 4 gün önce gerçekleştirilen denetimlerde bir kasap dükkanında karşılaşılan manzara mide bulandırmıştı.

Yabancı uyruklu işletmeciye ait kasap dükkanında tüketime uygun olmayan 55 kilogram etin satışa sunulduğu tespit edilmişti. Tezgahtaki etlerin büyük bir kısmının bozulduğu ve kokmaya başladığı belirlenirken, işletmenin temizlik şartlarının da mevzuatın çok gerisinde olduğu raporlanmıştı. İşletme mühürlenerek, ele geçirilen ürünler imha edilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası