Kasapta mide bulandıran görüntü! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Antalya'da bir kasap dükkanı denetiminde 55 kg tüketime uygun olmayan et bulundu. Mühürlenen dükkanın hijyenden uzak görüntüsü mide bulandırdı.
Antalya Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde yürüttüğü rutin denetimler sırasında bir gıda skandalını ortaya çıkardı.
55 KİLOGRAM BOZUK ET BULUNDU
Yabancı uyruklu işletmeciye ait kasap dükkanında tüketime uygun olmayan 55 kilogram etin satışa sunulduğu tespit edildi. Zabıta Müdürü Eşref Şimşek yönetimindeki ekiplerin yaptığı incelemede, dükkan içerisindeki ağır koku ve hijyenden tamamen uzak ortam dikkat çekti. Tezgahtaki etlerin büyük bir kısmının bozulduğu ve kokmaya başladığı belirlenirken, işletmenin temizlik şartlarının da mevzuatın çok gerisinde olduğu raporlandı.
DÜKKAN MÜHÜRLENDİ
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un talimatıyla işletme mühürlenerek, faaliyetten men edildi. Ele geçirilen sağlığa zararlı ürünler ise imha edilmek üzere ekiplerce toplandı.
Zabıta ekipleri, ilçedeki gıda güvenliğini sağlamak adına denetimlerin sıklıkla devam edeceğini açıkladı. Vatandaşların sağlığını tehlikeye atan hiçbir işletmeye tolerans gösterilmeyeceği ve yasal yaptırımların kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı.