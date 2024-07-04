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Sarıyer'deki kilise saldırısında yeni gelişme! 42 şüpheli hakkında 349 yıl hapis istemi

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Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleşmiş, 1 kişi hayatını kaybetmişti. DAEŞ'in üstlenidği saldırı sonrasında yakalanan 2'si kar maskeli saldırgan olmak üzere 42 kişi hakkında soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında 349 yıl arasında hapis cezası istendi.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak'ta pazar ayini sırasında silahlı saldırı yapılmış, saldırıda Tuncer Murat Cihan isimli bir kişi hayatını yitirmişti. DAEŞ'in üstlendiği saldırıda kar maskeli 2 saldırgan dahil 42 kişi yakalanmıştı. 

Silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. 

Saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Cihan'ın maktul sıfatıyla yer aldığı iddianamede, kilise rahibi Anton Bulai dahil olmak üzere 11 kişi müşteki olarak belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler ile bağlantılı olanlar için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 218 yıl 7 aydan 349 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezaları istendi. Mahkeme süreci için iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
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