Savunmada seri üretim yılı; 2026! “Kara-Gök-Mavi Vatan”ın korunmasında önemli bir eşik aşılacak

Testleri tamamlanan sistemler için seri üretim dönemi başlıyor. ANKA 3, KIZILELMA ile HÜRJET envantere girecek. ASELFLIR-600 “Gök Vatan”ın gözü olacak. Mavi Vatan’ın savunmasında Kapsüllü ATMACA ön saflarda olacak. Yeni ALTAY tankında yerli motor dönemi başlayacak.

YEŞİM ERASLAN - Dünyanın sayılı ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisini çağın gereklerine göre sürekli geliştirirken, kritik sistemlerde seri üretim için düğmeye bastı. Kara Vatan, Gök Vatan ve Mavi Vatan’ın ‘koruyucu akıncıları’ olacak sistemler için stratejik yıl ise 2026. Seri üretime geçecek sistemlerin başında ANKA-3 geliyor. Hem Hava hem de Deniz Kuvvetleri Komutanlığının dört gözle beklediği ANKA-3 ile son olarak kapalı ve iç haznede silah ve mühimmat yuvasından atış yapıldı. Hâlihazırda 2 prototip ile devam eden ANKA-3 üzerindeki çalışmalar ve kazanımlar tek tek not edilirken önümüzdeki sene seri üretim bandına girilecek. KIZILELMA

Gök Vatan’ın bir diğer koruyucusu olan KIZILELMA ise seri üretim bandına çıktı. Önümüzdeki yıl 10’dan fazla KIZILELMA’nın semalarda yerini alması hedefleniyor. KIZILELMA’nın bütün bileşenleri Türkiye’de yapılıyor, sadece jet motoru Ukrayna’dan geliyor. Motorunun yerli ve millî olması konusunda da çalışmalar sürüyor. Türkiye’nin ilk millî jet eğitim uçağı HÜRJET’in envantere giriş yılı da 2026 olacak. Üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanan HÜRJET için seri üretim çalışmaları devam ediyor.

GÖK VATAN’IN GÖZCÜSÜ

2026’da seri üretime girecek bir diğer sistem ASELFLIR-600 olacak. Kanada’nın uyguladığı ambargo sonucunda kolları sıvayan Türkiye, ASELFLIR-600 ile elektro-optik sistemler alanındaki yetkinliğini bir üst seviyeye taşıyacak. Yeni nesil elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-600, HALE (yüksek irtifada uzun süre uçabilen insansız hava araçları) sınıf insansız hava araçları için özel olarak geliştirildi. ASELFLIR-600’le, stratejik ve uzun menzilli görevler için yüksek performans sunacak. ASELFLIR-600, yüksek irtifa görevleri için optimize edilmiş kompakt ve dayanıklı yapısında çok sayıda gelişmiş sensörü bir arada barındırıyor.

ASELFLIR-600

MAVİ VATAN’IN ‘LEVENT’İ

Türk savunma sanayiinin geliştirdiği en stratejik mühimmatlardan bir tanesi olan “Kapsüllü ATMACA” Denizaltıdan Atılan Seyir Füzesi ise Mavi Vatan’ın ‘Levent’i olacak. Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterinde yer alan ABD yapımı Sub-Harpoon füzelerinin yerini alacak olan Kapsüllü ATMACA, Mavi Vatan’da stratejik yetenek kazandıracak. ATMACA’nın denizaltı platformu için geliştirilen Kapsüllü hâliyle Türkiye, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu denizaltından gemisavar füzesi atabilme kabiliyetine kendi imkânlarıyla erişmiş oldu. Seyir füzesi için seri üretim önümüzdeki yıl başlayacak.

Kapsüllü ATMACA

YENİ ALTAY GÜN SAYIYOR

Yeni ALTAY tankında da seri üretim bu sene. Ancak asıl üretim önümüzdeki yıl başlayacak. 2026’da 11 adet, 2027’de ise 41 adet ALTAY T1 tankı teslim edilecek. 2027 yılındaki üretimde yerli ve millî motor kullanılacak. 2028 yılında 30 adet, devam eden yıllarda ise 165 adet ALTAY tankın teslimatı yapılacak. 165 tank, T2 konfigürasyonunda olacak. ALTAY’ın T2 konfigürasyonunda, geliştirilmiş zırh sistemi, tecrit edilmiş gövde mühimmat konfigürasyonu, lazer güdümlü tank topu atış yeteneği, mürettebat eğitim modu ve mobil gizleme ağı yönetimi yer alacak.