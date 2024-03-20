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Seçim yasakları 21 Mart'ta devreye giriyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Seçim yasakları 21 Mart&#039;ta devreye giriyor

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için kritik viraja yaklaşılırken, YSK'nın takvimi de adım adım işliyor. Seçime giden süreçteki önemli tarihlerden biri olan 21 Mart'ta (yarın) propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başlayacak.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri'ne sadece 10 gün kaldı. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi uyarınca seçime ilişkin süreç de adım adım işliyor.

YSK'nın takvimine göre, seçime giden süreçteki önemli tarihlerden biri de 21 Mart Perşembe (yarın) olacak. Bu tarihte propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başlayacak.

Seçim propagandası 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek. İşte detaylar...

  • Bu zaman zarfında, seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.
  • Seçim süresince genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarının gösterdiği meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak.
  • Açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılması da yasak.
  • Vatandaşların elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlar ile taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak. Ancak siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.
  • Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasak olacak.
  • Bakanlarla, milletvekillerinin yurt içindeki seçim propagandası ve gezileri, makam otomobilleri ya da resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapılamayacak. Bu amaçlı gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlama törenleri yapılamayacak, resmi ziyafet verilemeyecek.
  • Bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası kapsamındaki gezilerine hiçbir memur katılamayacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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