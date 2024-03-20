Seçim yasakları 21 Mart'ta devreye giriyor

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 20 Mart 2024 09:56 - Güncelleme: 20 Mart 2024 10:05 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için kritik viraja yaklaşılırken, YSK'nın takvimi de adım adım işliyor. Seçime giden süreçteki önemli tarihlerden biri olan 21 Mart'ta (yarın) propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başlayacak.