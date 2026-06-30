İçişleri Bakanlığı, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, İzmir'in Seferihisar ilçesi Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2026/394 sayılı soruşturma kapsamında Yetişkin hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak", "icbar suretiyle irtikap" (3 kez) ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, soruşturma kapsamında tutuklama tedbirinin uygulanmasının ardından, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verildiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının üçüncü dalgasında 25 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklananlar arasında belediyenin üst düzey yöneticileri, teknik personeli ve bazı iş insanları da yer aldı.

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