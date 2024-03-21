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Haberler > Gündem > Şehit babasına vicdansız tuzak: 'Marketten hediye çeki kazandınız' yalanıyla dolandırdılar

Şehit babasına vicdansız tuzak: 'Marketten hediye çeki kazandınız' yalanıyla dolandırdılar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tokat'ta, dolandırıcıların son hedefi şehit babası oldu. İsmail Fındık, "Marketten hediye çeki kazandınız" denilerek 18 bin 700 lira dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde 20 Ekim 2019'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın Kuşçular köyünde yaşayan babası İsmail Fındık'ı 16 Mart'ta telefonla arayan bir kişi, "Marketten 5 bin lira değerinde alışveriş çeki kazandınız" diyerek şehit babasından kimlik bilgilerini istedi.

YAKLAŞIK 19 BİN LİRALIK ALIŞVERİŞ YAPILDI

Baba Fındık, hediye çeki miktarından daha fazla alışveriş yapmak için kredi kartının fotoğraflarını ve bilgilerini bu kişiye gönderdi. Bir süre sonra bankadan aranarak kartından 18 bin 700 lira alışveriş yapıldığı belirtilen Fındık, kartını iptal ettirerek suç duyurusunda bulundu.

'FAKİRLERE DAĞITIRIM DİYE DÜŞÜNDÜM'

İsmail Fındık, kendisini arayan kişinin, hediye çekinden yararlanabilmesi için önce kimlik numarasını istediğini, vermek istemeyince, alışveriş yapıp ihtiyaç sahiplerine verebileceğini söyleyince ikna olduğunu anlattı.

Fındık, "Ben de üstüne biraz da ben koyarım köyümüzün fakirlerine dağıtırım diye düşündüm" diyerek şunları söyledi:

"İstediği bilgileri gönderdim. Gelen isteklere cevap verdim. Sonra da 'Bu banka hesabın kilitlendi' dedi. Ben de başka banka hesabımı verdim. Gece sahurda kızlarıma, 'Şehit ailelerine marketten hediye çeki veriyorlar' dedim. Onlar da 'Baba dolandırmışlar seni' dediler. Pazartesi sabah bankadan telefon geldi. Benim kartımla İzmir'den alışveriş yapılmış. Toplam 18 bin 700 liradan fazla alışveriş yapılmış kartımdan. Mağdur olduk. Suç duyurusunda bulundum."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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