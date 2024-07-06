Sel ve dolu vurdu, bir kent şaşkına döndü! "Hayatım boyunca böylesini görmedim"

Kırıkkale'de etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle dere taştı, sel suları ekili alanlara ve evlere zarar verdi. Kentte yaşayanlar şaşkına dönerken, çiftçi Muhittin Özçelik ise "Hayatım boyunca hiç görmediğim şekilde dolu ve yağmur yağışı geldi köyümüzde" dedi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yurdun birçok bölgesinde dün kuvvetli sağanak etkili oldu, sıcaklıklar bazı illerde 3-5 derece azaldı. Bunaltan sıcakların ardından gelen sağanak yer yer sevince neden olsa da Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Büyükyağlı köyünde dere taştı, sel suları ekili arazilere zarar verdi.

BİR KİŞİ EVDE MAHSUR KALDI

Aniden bastıran dolu ve sağanak yağış, köyde hayatı olumsuz etkiledi. Derenin taşması sonucu köy içindeki yollar göle döndü, sular altında kalan ekili tarım arazilerinin tamamı zarar gördü. Evde mahsur kalan bir vatandaş, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Afetin yaşandığı köye gelen Delice Kaymakamı Mustafa Babacan, muhtar Veysel Akçadağ ve vatandaşlardan bilgi aldı. AFAD ekipleri de hasar tespit çalışmaları yapmak için köyde incelemelerde bulundu. Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında selin taşıdığı taşları kaldırmak için temizlik çalışmalarını başlattı.

"EKİLİ HİÇBİR ALAN KALMADI"

Köyde çiftçilik yapan Muhittin Özçelik, "Ömrü hayatım boyunca hiç görmediğim şekilde dolu ve yağmur yağışı geldi köyümüzde. Bu yağmur ve dolu neticesinde ekili alanlarımızda çok büyük zararlar meydana geldi. Ekili hiçbir alan kalmadı. Meyve ağaçlarının da tamamı zarar gördü. Köyün içerisindeki yollar kullanılamaz hale geldi" dedi.

"SULAR EVİMİ, BAHÇEMİ BASTI"

Sel sularının evini ve bahçesini bastığını ifade eden çiftçi Galip Filizay, "Dereden taşan sular evimi, bahçemi bastı. O kadar emek verdiğim çamlar zarar gördü. Bahçemizde tamamen sel oldu. Domates, biber vardı, ondan da geçtim ama çamlara üzülüyorum. Elimle yetiştirdiğim çamlarım mahvolmuş" diye konuştu.

"İLK DEFA BÖYLE BİR AFET OLDU"

Yağışın kuvvetli olduğunu belirten çiftçi Ali Ayar, "Çok kuvvetli yağdı. İlk defa böyle bir afet oldu. Bütün bahçelerimiz sular altında kaldı. Çok şükür ki can kaybımız yok. Mal kaybımız var, meyvelerimiz, sebzelerimiz bir şeyimiz kalmadı" diyerek yaşadığı durumu anlattı.