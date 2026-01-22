Mide küçültme ameliyatında ölen Semanur Aydın’ın müşteki eşi ile kardeşi, avukatları aracılığıyla mahkemeye dilekçe vererek davadan feragat etti.

Yenidoğan Çetesi davasında adı geçen ve hekimlik yapması yasak olmasına rağmen Bağcılar Şafak Hastanesinde mide küçültme ameliyatını gerçekleştirdiği iddia edilen doktorun, 25 yaşındaki Semanur Aydın’ın ölümüne sebep olduğuna ilişkin yedi sanıklı davada ilginç gelişmeler yaşandı.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, altısı tutuklu yedi sanık, ilk defa hâkim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Erol V. ifadesinde “Maktulün ameliyatını yapmadım. Maktulü, 18 Aralık 2023 günü doktor Şaban C. ameliyat etti. Semanur Aydın, hastaneden ayrılmak istedi, kabul etmedik. Maktul, her türlü rızayı kabul ettiğini belirten kâğıdı imzaladıktan sonra çıkış yaptı. Hastaya, operasyon yapmadığımı söyledim, meslekten men edildiğimi söylemedim’’ ifadelerini kullandı.

"MAKTULDEN HABERİM YOKTU"

Tutuklu sanık Şaban C, savunmasında sanık Erol V’nin ifadesini yalanlayarak "Erol V. bana iyi fi yatlı hastalarının A sınıfı hastanelerde, daha düşük maliyetli hastalarının ise Şafak Hastanesinde ameliyat edildiğini söyledi. Bana, meslekten menedildiğini söylemedi. Ameliyata benim girmediğim HTS kayıtları ve tanık beyanlarıyla sabittir. Beni hastaneden aradılar, bir hastamın ex olduğunu, imzalamam gereken evraklar olduğunu söylediler. O gece Başhekim Semiha Yavuz ve yanında ismini bilmediğim bir kişi evime gelip evrakları imzalattı. Maktulden haberim yoktu" diye konuştu.

Tutuksuz sanık Semiha Yavuz “Maktulün ameliyat süreciyle ilgili bilgim yoktu. Dosyaya baktığımda maktulün doktorunu Şaban C. olarak gördüm. Şaban C. ile görüştüm, bana ameliyata Erol V. ile birlikte girdiklerini söyledi. Erol V’yi gözlemci hekim olarak bildirimini, İlçe Sağlık Müdürlüğüne yaptım. Müdürlükte memurlar aradı, Erol V’nin meslekten men edildiğini ilettiler. Şaban C’nin evine giderek, evrak imzalatmadım. Ölmüş birini öldürmekle suçlanıyorum” şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık Orhan G. de “Erol V. ile tanışmışlığım yoktur. Savcılık ifadem yanlış anlaşıldı. Ben diyabet hastasıyım, sağlık durumum cezaevine elverişli değil’’ dedi.

Duruşmada, maktul Semanur Aydın’ın müşteki eşi Ali Aydın ile kardeşi Doğan Yelboy, avukatları aracılığıyla davadan feragat ettiklerini ve şikâyetlerinden vazgeçtiklerini bildirdikleri dilekçeyi mahkemeye sundu. Duruşma ertelendi.

