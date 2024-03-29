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Haberler > Gündem > Sıcaklar Afrika'dan yola çıktı! Yaz havasına geçiyoruz, sivrisineklere dikkat

Sıcaklar Afrika'dan yola çıktı! Yaz havasına geçiyoruz, sivrisineklere dikkat

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sıcaklar Afrika&#039;dan yola çıktı! Yaz havasına geçiyoruz, sivrisineklere dikkat

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hava Forum, Afrika'dan sıcak hava dalgasının yola çıktığını belirtti. Buna göre yurt genelinde yaz havalarına geçiş başlıyor.

Türkiye'de mevsim kıştan bahara döndü fakat aralıklı yağışlar ve hava sıcaklığı düşüşleri devam ediyordu. Hava Forum, Türkiye geneli hava durumu analizlerini paylaştı.

Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Afrika sıcak hava dalgası yola çıktı. Afrika bu sezonu erken açıyor. Yurt genelinde bir anda yaz havasına geçiş yapacağız. Hafta sonu ve yeni haftanın ilk günlerinde hava sıcak olacak. Bu hareketlilik sivrisineklerde de bir hareketlilik yapabilir, bilginize..."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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