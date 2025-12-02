İstanbul Silivri'deki BOTAŞ tesislerinde yangın ihbarı üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Boşaltılan tesisteki yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'un Silivri ilçesinde, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait doğal gaz depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. BOTAŞ ekipleri gaz akışını keserken, itfaiye de yangının büyümemesi için müdahalede bulundu.

Silivri BOTAŞ tesisi

PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ, YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangın çıkan tesiste görevli personel tahliye edilirken, yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden, yangına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 14.30 sıralarında Silivri’de bulunan BOTAŞ tesislerinde, sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkmıştır. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir."

Haberle İlgili Daha Fazlası