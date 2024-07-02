Sinan Ateş davasında ifadeler alınıyor! "MHP'ye yık, kurtul dediler"

Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Erol Özyağcı, "Savcılıkta, MHP’den iki üç yöneticinin ismini vermemi istediler. Bunu yaparsam beni kurtaracaklarını söylediler" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 sanık, “tasarlayarak öldürme”, “öldürmeye teşebbüs”, “suça azmettirme” ve “suça yardım etme” suçlarından dün Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıktı. Davada, sanıklar Eray Özyağcı ile Vedat Balkaya’nın savunmaları alındı. Duruşmada sanıkların verdiği ifadelerden Sinan Ateş cinayetinin de Cumhur İttifakına yıkılmak istendiği görüldü.

Tutuklu sanıklardan Sinan Ateş’e yönelik “toplu hâlde, iştirak hâlinde tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tetikçi Eray Özyağcı, “Doğukan Çep, Sinan Ateş tarafından dolandırıldığını, çok öfkeli olduğunu söyledi. Ben de ona, ‘Abi, sen ayarla ben ayaklarından vururum’ dedim. Daha sonra Suat Kurt’u aradım. Ona ‘Ankara’da bir hasmım var ayaklarından vuracağım yardım eder misin?’ dedim. O da kabul etti” dedi.

“REİSİ VURDUK…”

Cinayet günü motosikleti kullanan Vedat Balkaya ile buluştuğunu söyleyen Özyağcı, şöyle devam etti: “Doğukan Çep beni arayıp, ‘Ayaklarından vur, uzaklaş’ dedi. Ben de Sinan Ateş’in ayaklarına sağlı, sollu ateş ettim ve sonra kaçmaya başladım. Bir kişi, hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladı. Ben de onlara ateş ettim. Daha sonra ‘reisi vurduk, reisi vurduk’ diye bir ses duydum.”

“YÜZEREK KAÇTIM”

Olayın ardından yüzerek Yunanistan’a kaçtığını ve yakalanıp Ankara Emniyeti’ne teslim edildiğini söyleyen Eray Özyağcı, “Emniyette üç savcıya ifade verdim. Savcı Durmuş Ali Kaya, ‘Ben bu olayın kalemşoruyum. Bize hikâye anlatma. Bu işin siyasi olduğunu düşünüyoruz. Devlet Bey’den talimat aldıysan bizi uğraştırma. MHP’den iki, üç yöneticinin ismini ver seni kurtaralım. Seni içeride de dışarıda da koruyacağız. Sana insan ve araç fotoğrafları göstereceğiz. Bunları onayla yeter’ dedi. ‘Böyle iftiralara alet olmam. Beni neden böyle bir şeye alet etmeye çalışıyorsunuz? dedim. Ondan sonra iyice öfkelendi” diye konuştu.

ÇEP, SUÇUNU KABUL ETTİ

Doğukan Çep savunmasında azmettirici olduğunu kabul ederken diğer sanık Vedat Balkaya ise, “Bana alacak verecek meselesi dediler. Vurulma olayı deselerdi cezaevinden yeni çıkmış biri olarak asla yardım etmezdim. Sinan Ateş’i tanımıyorum, sosyal statüsünü bilmiyorum. Burada birinin vurulacağını, öldürüleceğini bilmiyordum” dedi.

Duruşmada müşteki sıralarında söz alan MHP avukatları, davaya katılma talebinde bulundu. Savcı, “suçtan doğrudan zarar görmedikleri” gerekçesiyle talebin reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme, “MHP’nin suçtan zarar gören sıfatı bulunmadığı” gerekçesiyle oy birliğiyle reddine karar verdi.

AYŞE ATEŞ: EVİMDE HAPİS GİBİ YAŞIYORUM

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, duruşmaya çelik yelek giyerek geldi. Duruşma sırasında CHP lideri Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana oturan Ayşe Ateş, “İstediğimiz adil bir yargılama olması. Yoğun güvenlik tedbirleri altında yaşıyorum. Normal bir hayat yaşamıyorum. Evde, kızlarımla akşama kadar, çok gerekli hâller dışında dışarıya çıkmadan. Bazılarının hâlen yaşamadığı ancak yaşaması gereken cezaevi hayatını maalesef bize layık gördüler” dedi.