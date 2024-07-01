Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Doğukan Cep'ten 'Gezi olayları' savunması: Mahkeme başkanından sert tepki!

Sinan Ateş davasında tutuklu sanık Doğukan Cep, Gezi olayları sırasında Ayşe Deniz Karacagil'i vurduğunu ardından Murat Karayılan ile görüştüğünü söyledi. Cep'in ifadeleri üzerine mahkeme başkanı "Ne anlatıyorsun sen? Savunma yapacaksan yap, hikaye anlatma" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına bugün başlandı. Davada cinayetin azmettiricisi olduğu belirtilen tutuklu sanık Doğukan Cep, "Cinayeti ben azmettirdim" derken Gezi olaylarına ilişkin açıklamalarıyla mahkeme başkanının tepkisini çekti.

Çep,2013'te Gezi olayları sırasında sol örgütlere müzahir bazı kişileri vurduğunu, bununla ilgili hakkında hukuki süreç başlatıldığını söyledi.

"KIRMIZI FULARLI KIZI VURDUM"

Gezi olayları sırasında "kırmızı fularlı kız" olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil'i de vurduğunu anlatan Çep, Karacagil'in daha sonra bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan ile görüştüğünü öne sürdü.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Ne anlatıyorsun sen? Savunma yapacaksan yap, hikaye anlatma." diye sanığa tepki gösterdi. Sanık Çep ise "Başımdan geçen olayları anlatıyorum." ifadelerini kullandı.

GEZİ OLAYLARI SONRASI SİNAN ATEŞ'LE TANIŞMIŞ

Gezi olayları sonrası ceza aldığını, tutuksuz yargılandığını, dosyasının temyiz incelemesi için Yargıtay'da bulunduğunu ifade eden sanık Çep, bir gün sabah namazını kılarken, maktul Ateş ve beraberindekilerin de namaza geldiklerini, Ateş ile burada tanışarak, hakkındaki temyiz sürecine ilişkin yardım istediğini anlattı.

Sinan Ateş'in, "Dosyana yardımcı olacağım" dediğini, bir süre sonra yaptıkları telefon görüşmesinde, "Bir kanal buldum halledecekler, 1 milyon lira para istiyorlar" dediğini ileri süren Çep, o kadar parasının olmadığını ancak 200 bin lira verebileceğini söylediğini, bu parayı Taksim'de bir otelde kendisine teslim ettiğini iddia etti.

"ÖLDÜRMEYİ İSTEMEDİM"

Ateş'in daha sonra kendisinden 200 bin lira daha istediğini, Üsküdar'da bu parayı kendisine verdiğini iddia eden Çep, Ateş'in daha sonra kendisinden paranın tamamını istediğini, 250 bin lira daha ayarladığını öne sürdü.

Ankara Çukurambar'da bir pastanede Sinan Ateş ile buluştuğunu, Yargıtay'daki dosya ile ilgili, "Eli kulağında, bitti bitecek" dediğini, ama aradan süre geçmesine rağmen Yargıtay'daki dosyasının sonuçlanmadığını söyledi.

Sanık Çep, sonrasında Sinan Ateş ile aralarında geçenlere ilişkin şunları anlattı:

"Aralık ayı başlarıydı. Aradım, 'Abi eli kulağındaydı ne oldu 1 ay geçti' dedim. 'Kardeşim haber bekliyorum' dedi. 'Hani sonuna gelmiştik abi? Olmuyorsa paramızı geri alalım' dedi. 'Kardeşim çocuk oyuncağı mı parayı verdim nasıl alayım' dedi. 4-5 gün sonra aradım 'müsait değilim' dedi kapattı telefonu. Aramasını bekledim, aramadı. Ben arıyorum açmıyor. Bir iki gün daha bekledim sonra Eray yanımda, 'Ben bunu ayaklarından vuracağım' dedim. Öldürmeye göndersem 'öldürmeye gönderdim' derim. Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Ben ayağından 2-3 kere vurdurmaya gönderdim. Öldüğü için üzgünüm. Ben dördüncü gün İstanbul'da yakalandım. Baktım ölmüş. İstemediğim bir şey, üzüldüm."