Sınıf kapısına eli sıkışan çocuğun parmağı koptu! "Öğretmen derse devam etti" iddiası ortalığı karıştırdı

Sınıf kapısına eli sıkışan çocuğun parmağı koptu! "Öğretmen derse devam etti" iddiası ortalığı karıştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa'da 2. sınıf öğrencisinin eli sınıf kapısına sıkıştı. Çocuğun parmağı koparken öğretmenin derse devam ettiği iddia edildi. Koridorda bulunan parmak, çocuğun ailesine haber verilmesi üzerine götürüldüğü hastanede yerine dikildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Setbaşı Mahallesi'nde bulunan Setbaşı Dörtçelik İlkokulu'nda, öğretmeni tarafından kapıda durması istenen küçük öğrenci, teneffüs sırasında kapının kapanmasıyla parmağını kaybetti.

KOPAN PARMAK, KORİDORDA BULUNDU

Büyük acı yaşayan Poyraz'ın arkadaşları hemen yardım istese de öğretmen derse devam etti. Bunun üzerine öğrenciler, velilere haber verdi. Çocuğun velisi Gamze T., okula gelerek yaralı oğlunu kendi imkânlarıyla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Poyraz'ın kopan parmağı ise arkadaşları tarafından okul koridorunda bulundu.

Sınıf kapısına eli sıkışan çocuğun parmağı koptu! "Öğretmen derse devam etti" iddiası ortalığı karıştırdı - 1. Resim

PARMAĞI DİKTİLER

Aile, parmağı buz kutusunda hastaneye yetiştirerek doktorlara teslim etti. Uludağ Üniversitesi'ne sevk edilen ve burada yapılan başarılı operasyonla küçük çocuğun parmağı yeniden yerine dikildi.

Sınıf kapısına eli sıkışan çocuğun parmağı koptu! "Öğretmen derse devam etti" iddiası ortalığı karıştırdı - 2. Resim

ANNESİ İSYAN ETTİ

Gözyaşları içinde olayı anlatan anne Gamze T. okula geldiğinde gördükleri karşısında şok olduğunu belirterek, "Çocuğumun parmağının sadece peçete ile sarılı olduğunu gördüm. Kendi imkanlarımla hastaneye götürdüm. Okula sağlık ekibi ve ambulans çağrılmaması akıl alacak gibi değil" diye konuştu.

Sınıf kapısına eli sıkışan çocuğun parmağı koptu! "Öğretmen derse devam etti" iddiası ortalığı karıştırdı - 3. Resim

Aile, ihmalkâr davrandığını öne sürdükleri öğretmen Ü.Ö.K.'den şikâyetçi olurken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Veliler de bu olaya tepki gösterirken, okul idarecileri ve öğretmenlerden daha fazla duyarlılık beklediklerini dile getirdiler

