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Haberler > Gündem > Sınırın sıfır noktasında kritik teknoloji! SURALP Pençe-Şimşek harekât bölgesinde görüntülendi

Sınırın sıfır noktasında kritik teknoloji! SURALP Pençe-Şimşek harekât bölgesinde görüntülendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sınırın sıfır noktasında kritik teknoloji! SURALP Pençe-Şimşek harekât bölgesinde görüntülendi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ASELSAN'dan tarafından geliştirilen kritik teknoloji, SURALP sınırın sıfır noktasında görüntülendi.

Savunma sanayii alanında Türkiye artık dünyada var olan veya geliştirilen teknolojileri eş zamanlı şekilde yakalıyor.

Biliyorsunuz Irak’ın kuzeyinden Suriye’nin kuzeyine uzanan Türkiye’nin varlığını tehdit edecek bir terör koridoru kurulmak isteniyordu.

Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarılı harekatları sayesinde bu amaca ulaşamıyorlar. Bu harekatlarda Mehmetçiğin en büyük destekçisi ise yerli ve milli savunma sanayi ürünleri oluyor. 

Bunlardan biri de savunma sanayiinin önemli firmalarından Aselsan tarafından geliştirilen SURALP.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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