Şırnak'ta operasyonda ağır yaralanmıştı! Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır şekilde yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Milletimizin başı sağ olsun.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Uzm.Çvş. Mehmet Ali YILDIRIM, icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Şehidimizin makamı âli olsun.