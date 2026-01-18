İhlas Haber Ajansı • Sivas
Sivas’ta 5 katlı apartmanda patlayan kombi mahalleyi korkuttu
Sivas’ta 5 katlı apartmanda yürekler ağza geldi. Üçüncü kattaki dairede patlayan kombi, mahalleyi ayağa kaldırdı. Patlamada yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Sivas'ta bir apartmanın üçüncü katındaki kombinin şiddetli bir şekilde patlaması sonucu camlar kırılırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.
- Sivas'ın Mehmetpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katındaki kombi patladı.
- Şiddetli patlama sonucunda dairenin camları parçalandı ve maddi hasar oluştu.
- Olayda yaralanan veya can kaybı yaşanan kimse olmadı.
- Patlamanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, doğalgaz ve polis ekipleri sevk edildi.
Sivas’ta Mehmetpaşa Mahallesi’nde tüm mahalleyi korkutan bir olay yaşandı. Saraybosna Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede bulunan kombi bomba gibi patladı.
CAMLAR PARÇALANDI
Şiddetli patlama sırasında sıçrayan cam parçaları çevreye saçıldı, mahalle sakinleri neye uğradığını şaşırdı. Korkunç olay sonrasında yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, doğalgaz ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALANAN KİMSE OLMADI
Yürekleri ağza getiren patlamada yaralanan kimse olmadığı öğrenildi. Kombisi patlayan dairede ise maddi hasar oluştu.
