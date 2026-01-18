Sivas’ta 5 katlı apartmanda yürekler ağza geldi. Üçüncü kattaki dairede patlayan kombi, mahalleyi ayağa kaldırdı. Patlamada yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Sivas’ta Mehmetpaşa Mahallesi’nde tüm mahalleyi korkutan bir olay yaşandı. Saraybosna Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede bulunan kombi bomba gibi patladı.

Sivas’ta 5 katlı apartmanda patlayan kombi mahalleyi korkuttu

CAMLAR PARÇALANDI

Şiddetli patlama sırasında sıçrayan cam parçaları çevreye saçıldı, mahalle sakinleri neye uğradığını şaşırdı. Korkunç olay sonrasında yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, doğalgaz ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivas’ta 5 katlı apartmanda patlayan kombi mahalleyi korkuttu

YARALANAN KİMSE OLMADI

Yürekleri ağza getiren patlamada yaralanan kimse olmadığı öğrenildi. Kombisi patlayan dairede ise maddi hasar oluştu.

Sivas’ta 5 katlı apartmanda patlayan kombi mahalleyi korkuttu

Haberle İlgili Daha Fazlası