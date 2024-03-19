'Sokak köpeği' sorununa kökten çözüm! Tüm Türkiye'ye örnek olacak uygulama için harekete geçtiler

Başıboş ve saldırgan sokak köpeği problemini kökten çözmek isteyen Düzce Belediyesi harekete geçti. İlçelerde kurulacak 'ilk yardım merkezleri' ile köpeklerin kısırlaştırma ve tedavi işlemleri yapılacak, saldırganlıkları ve üremeleri kontrol altına alınacak.

Türkiye'nin uzun zamandır en çok tartışılan konularından birisi olan 'başıboş köpek sorunu'nu kökünden çözmek isteyen belediyeler çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hareket eden Düzce Belediyesi, tüm Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmaya imza atmak için harekete geçti.

'İLK YARDIM MERKEZLERİ' OLUŞTURULACAK

Düzce Belediyesi öncülüğünde, hayvanseverlerin de destekleriyle izlenecek bir yol haritası oluşturuldu. Yürütülecek süreçte ilk olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ilçelerde belirlenecek alanlarda 'ilk yardım merkezleri' oluşturulacak. İl Özel İdaresi tarafından ise merkezin ihtiyacı olan ekipmanlar alınacak.

Ayrıca veteriner hekim ve veteriner teknikerlerinin sayısı artırılacak. Bu merkezlerde başıboş ve saldırgan sokak köpekleri toplanacak, kısırlaştırma ve tedavi işlemleri yapılacak. Böylece hem saldırganlıkları azaltılacak hem de üremeleri kontrol altına alınmış olacak.

"BU SORUNU KÖKÜNDEN ÇÖZÜYORUZ"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, konuyla ilgili olarak "2019 yılında Türkiye’nin en modern hayvan barınağını Düzce’de kurmuş ve faaliyete geçirmiştik. Şimdi de sokaklarda başıboş ve saldırgan köpek bırakmamak için Türkiye’ye örnek olabilecek yeni bir çözüm ürettik" dedi.

İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile hayvanseverlerden oluşan üçlü mekanizma tesis ettiklerini söyleyen Özlü, "Bu mekanizma ile sokakta saldırgan köpek kalmayacak. Bu mekanizmanın özü kısırlaştırmayla hayvan sayısındaki artışın kontrol altına alınması, sokak hayvanının saldırganlığının rehabilite edilmesidir. Bu amaçla ilçelerde kısırlaştırma merkezleri kuruyoruz. Düzce Belediyesi’nin hayvan konukevi kısırlaştırma kapasitesini artırıyoruz ve bu sorunu kökünden çözüyoruz" ifadelerini kullandı.