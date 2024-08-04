Son sözü Yargıtay söyledi! Kaynanaya 'anne' demeyen gelin kusurlu

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kayınbaba ve kayınvalideye ‘anne, baba’ diye hitap etmeyen kadının boşanma davasında ‘kusurlu’ olduğuna dair yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

Eşinin, 'anne ve babasına saygı göstermediğini, kıskançlık yaptığını ve kendisine baskı kurduğunu' belirten bir adam, evlilik birlikteliklerinin temelinden sarsıldığını ileri sürerek boşanma davası açtı. Kadın ise eşinin kendisi ile çocuklarına vakit ayırmadığını ve küfürlü mesajlar gönderdiğini iddia ederek karşı dava açıp 50 bin lira maddi, 50 bin lira da manevi tazminat verilmesini talep etti.

'TAM KUSURLU' SAYILDI

Yargılamayı yapan Bursa 8. Aile Mahkemesi, davalı kadının kayınvalidesi ve kayınpederine “anne, baba” şeklinde hitap etmediği, onlara karşı soğuk davrandığı ve evi terk ettiği gerekçesiyle kadını tam kusurlu sayarak tarafların boşanmalarına, kadının tazminat taleplerinin de reddine hükmetti.

İstinaf başvurusu üzerine kararı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararında yer alan “evlilik birliği içerisinde kadının kayınvalidesi ve kayınpederine ‘anne, baba’ şeklinde hitap etmediği” şeklindeki davranışın kusur olmadığı gerekçesiyle tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmetti.

YARGITAY İSTİNAF KARARINI BOZDU

Daire, kadının istinaf başvurusunun kısmen kabulüne karar verdi. İstinaf kararının temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin ailesine “anne, baba” şeklinde hitap etmeyen kadını boşanmada ağır kusurlu bularak istinaf kararının bozulmasına, tarafların boşanmalarıyla ilgili kararın ise onanmasına karar verdi.