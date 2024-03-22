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Spor salonunda taciz iddiasında antrenöre kelepçe

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Spor salonunda taciz iddiasında antrenöre kelepçe

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta, bir spor salonunda kız çocuklarını taciz ettiği iddiasıyla ailelerin kendisinden şikayetçi olduğu ve şehir dışına kaçmaya çalışırken yakalanan antrenör tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iddiaya göre, Ö.M. isimli şahıs, sahibi olduğu ve antrenörlük yaptığı spor salonuna giden kız çocuklarını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. 

Şahsın daha önceden de benzer suçlardan kaydı olduğu öne sürüldü. Şüpheli Ö.M., ifadesinin ardından "çocuğun cinsel istismarı" suçlaması ile adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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