AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Orta Doğu’daki çatışmalara dikkat çekerek Gazze, Mescid-i Aksa ve Lübnan’da sivil kayıpları vurguladı. Türkiye’nin hedef alınabileceğini belirten Soylu, “gerekirse 300-400 bin şehit veririz” sözleriyle dikkat çeken bir çıkış yaptı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’daki bayramlaşma programında yaptığı konuşmada yalnızca bayram mesajlarıyla yetinmedi; İslam dünyasında yaşanan insani krizlere ve bölgedeki artan tehditlere de dikkat çekti.

ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞLARA DEĞİNDİ

Gazze, Mescid-i Aksa ve Lübnan'daki sivil ölümlerine dikkat çeken Soylu, Türkiye'nin bu ateş çemberine çekilmek istendiğini vurguladı.

İslam coğrafyasında yaşananlara dikkat çeken Soylu, "Biz bayram yaşarken Gazze'de, Mescid-i Aksa'da ve Lübnan'da siviller hayatını kaybediyor. İran'da acımasızca ve bilerek 165 kız çocuğunun öldürüldüğünü görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'dan dikkat çeken İsrail mesajı: Gerekirse 300-400 bin şehit veririz...

"HATAY'DAN SADECE 5 SAAT MESAFEDEYİZ"

Konuşmasının devamında Türkiye'ye yönelik gerçekleşebilecek olası İsrail saldırısına değinen Soylu, şunları kaydetti:

Belki farkında değil ama biz İsrail ile sınırdaşız. Hatay'dan İsrail sadece 5 saat mesafede.

Alimallah, Müslümanlara yaptığı zulmün bir benzerini bize yapmaya kalkarsa; 300-400 bin şehit veririz ama Allah'ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz.

Soylu, yaşananların Müslüman kimliği üzerinden hedef alındığını belirterek, saldırıya uğrayanların ortak özelliklerinin Müslüman olmaları olduğunu söyledi.

Bölgedeki gerilimlere dikkat çeken Soylu, Türkiye'nin de sürece dahil edilmek istendiğini vurgulayarak, "Türkiye'yi de bu ateşin içine çekmeye çalışıyorlar. Ancak Cumhurbaşkanımızın kararlı ve temkinli duruşu bu tuzaklara karşı önemli bir denge unsuru ortaya koymaktadır" diye konuştu.

