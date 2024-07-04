Suriyelilerin pasaport bilgileri sızdı! "Sultanbeyli'de ayaklanma” paylaşımına soruşturma açıldı

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Temmuz 2024 23:11 - Güncelleme: 5 Temmuz 2024 00:04 - Güncelleme:

İçişleribakanlığı, Sultanbeyli, Haber

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, bir sosyal medya hesabından, “Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız” şeklinde yapılan paylaşım dahil olmak üzere provokasyonlara karşı geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.