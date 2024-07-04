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Suriyelilerin pasaport bilgileri sızdı! "Sultanbeyli'de ayaklanma” paylaşımına soruşturma açıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İçişleribakanlığı, Sultanbeyli, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, bir sosyal medya hesabından, “Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız” şeklinde yapılan paylaşım dahil olmak üzere provokasyonlara karşı geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, bir sosyal medya hesabından, “Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız” şeklindeki paylaşıma ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalarda *"Ayaklanış#Türkiye"* isimli bir sosyal medya hesabından bugün, 'Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız' şeklinde paylaşım yapıldığı görülmüştür.

Yapılan incelemede sosyal medya hesabının yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu tespit edilmiştir. Aynı hesaptan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı da anlaşılmıştır. E.P.'ye İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlem yapılmıştır. Ülkemizde karışıklık çıkarmak isteyenlere, provokasyonlarına çocukları alet etmek isteyenleri tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Konuya ilişkin soruşturma geniş çaplı yürütülmektedir."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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