Fenomen Azad Yılmaz serbest bırakıldı

31 Aralık 2023 19:03 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 19:17

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Azad Yılmaz olarak tanınan fenomen Ahmet Yılmaz, adli kontrolle serbest bırakıldı.

PİŞMANIM

Samsun’da gözaltına alınan Yılmaz, savcılıktaki ifadesinde, "Alkolün etkisiyle yaptım. Sosyal medyada yayılınca bir saat sonra kaldırdım. Pişmanım." dedi. Yılmaz, çıkarıldığı mahkemede de paylaşımı espri için yaptığını savundu.

Mahkeme Yılmaz’I yurt dışına çıkış yasağı getirilerek her hafta salı günü polis merkezine giderek imza atmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.





“YANLIŞ ANLAŞILDIK”



Adliye çıkışı açıklama yapan Ahmet Yılmaz, "Biz Ankara’da anonim olan bir şarkıyı çalgıcılar çaldığında alkolün de etkisiyle eşlik ettik. Eşlik ettiğim şarkıda herhangi bir siyasi, herhangi bir ırki kasıt ve art niyet yoktur. Yanlış anlaşıldık. Buradan yanlış anlayan herkes kusura bakmasın, özür dileriz. İfademizi verdik." şeklinde konuştu.