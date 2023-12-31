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    Fenomen Azad Yılmaz serbest bırakıldı

    Suudi Arabistan’da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçının ertelenmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Azad Yılmaz serbest bırakıldı.

    Fenomen Azad Yılmaz serbest bırakıldı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Azad Yılmaz olarak tanınan fenomen Ahmet Yılmaz, adli kontrolle serbest bırakıldı.

    PİŞMANIM

    Samsun’da gözaltına alınan Yılmaz, savcılıktaki ifadesinde, "Alkolün etkisiyle yaptım. Sosyal medyada yayılınca bir saat sonra kaldırdım. Pişmanım." dedi. Yılmaz, çıkarıldığı mahkemede de paylaşımı espri için yaptığını savundu.

    Mahkeme Yılmaz’I yurt dışına çıkış yasağı getirilerek her hafta salı günü polis merkezine giderek imza atmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

    Fenomen Azad Yılmaz serbest bırakıldı

    “YANLIŞ ANLAŞILDIK”

    Adliye çıkışı açıklama yapan Ahmet Yılmaz, "Biz Ankara’da anonim olan bir şarkıyı çalgıcılar çaldığında alkolün de etkisiyle eşlik ettik. Eşlik ettiğim şarkıda herhangi bir siyasi, herhangi bir ırki kasıt ve art niyet yoktur. Yanlış anlaşıldık. Buradan yanlış anlayan herkes kusura bakmasın, özür dileriz. İfademizi verdik." şeklinde konuştu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Suudi Arabistan
    Haberler > Gündem > Fenomen Azad Yılmaz serbest bırakıldı
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