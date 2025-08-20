Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Suriye sınır kapısında yeni dönem! Pasaportlu giriş başlıyor! Bir bölge hariç...

Suriye sınır kapısında yeni dönem! Pasaportlu giriş başlıyor! Bir bölge hariç...

Suriye sınır kapısında yeni dönem! Pasaportlu giriş başlıyor! Bir bölge hariç...
İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin normalleşmesi doğrultusunda ülkeye pasaportla geçiş işlemlerinin başlayacağını duyurdu. Açıklamada, "Suriye sınırımızda bulunan Barış Pınarı Hareket Bölgesi hariç, diğer Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla giriş çıkış yapabilecektir" denildi.

İçişleri Bakanlığı, Suriye’nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda Suriye Kara Hudut Kapılarında pasaportla geçiş işlemlerin başladığını açıkladı. 

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 

8 Aralık sonrasında Suriye’nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır. 

Türk vatandaşları ile 3. Ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Suriye sınırımızda bulunan Barış Pınarı Hareket Bölgesi hariç, diğer Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla giriş çıkış yapabilecektir.

