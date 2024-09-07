Suriye sınırından Türkiye'ye deve kuşu geçti! Ekipler Kilis'te yakaladı

Suriye sınırından Türkiye'ye geçtiği iddia edilen deve kuşu ekipler tarafından Kilis'te yakalandı. Görevliler sahipsiz deve kuşunu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim etti.

Suriye ile sınır olan Kilis'in Akçabağlar Köyü kırsalında herkesi şoke eden bir olay yaşandı. Suriye sınırından Türkiye'ye deve kuşu girdiği belirtildi.

SURİYE SINIRININ SIFIR NOKTASINDA DEVE KUŞU

Olay, Kilis'in Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Akçabağlar Köyü kırsalında meydana geldi. Köylüler tarafından fark edilen deve kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube ekipleri tarafından güvenli şekilde yakalandı.

HAYVANAT BAHÇESİNE TESLİM EDİLDİ

Suriye'den kaçtığı tahmin edilen deve kuşu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.

Yorgun düşen deve kuşu, yapılan kontrollerin ardından hayvanat bahçesinde koruma altına alındı.