Suriye’den gelen mermi Gaziantep'te bir evi vurdu!

Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Eylül 2024 18:46 - Güncelleme: 10 Eylül 2024 18:55 - Güncelleme:

Suriye tarafından geldiği düşünülen yorgun mermi, Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bulunan bir eve isabet etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken şans eseri evde bulunan vatandaşlar yara almadan kurtuldu.