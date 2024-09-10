Suriye’den gelen mermi Gaziantep'te bir evi vurdu!
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Suriye tarafından geldiği düşünülen yorgun mermi, Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bulunan bir eve isabet etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken şans eseri evde bulunan vatandaşlar yara almadan kurtuldu.
Gaziantep’in Karkamış ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir eve, Suriye tarafından geldiği tahmin edilen yorgun mermi isabet etti. Mermi camdan geçerek evin içindeki duvara saplandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine eve jandarma ekipleri sevk edilirken şans eseri evde bulunan vatandaşlar yara almadan kurtuldu.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Düzenleyen: Batıkan Altaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı