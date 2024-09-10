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Suriye’den gelen mermi Gaziantep'te bir evi vurdu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Suriye tarafından geldiği düşünülen yorgun mermi, Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bulunan bir eve isabet etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken şans eseri evde bulunan vatandaşlar yara almadan kurtuldu.

Gaziantep’in Karkamış ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir eve, Suriye tarafından geldiği tahmin edilen yorgun mermi isabet etti. Mermi camdan geçerek evin içindeki duvara saplandı.

Suriye’den gelen mermi Gaziantep'te bir evi vurdu! - 1. Resim

Vatandaşların ihbarı üzerine eve jandarma ekipleri sevk edilirken şans eseri evde bulunan vatandaşlar yara almadan kurtuldu. 

Suriye’den gelen mermi Gaziantep'te bir evi vurdu! - 2. Resim

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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