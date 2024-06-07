Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tarlada çalışırken bunaldı, serinlemek için girdi! Gaziantep'te 17 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Tarlada çalışırken bunaldı, serinlemek için girdi! Gaziantep'te 17 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te tarlada çalıştığı esnada serinlemek için su kanalına giren17 yaşındaki Semur Hamudi'nin cansız bedeni, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu bulundu. 

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsal Gözlühüyük Mahallesi'nde iddiaya göre, su kanalı yanında bulunan tarlada yakınlarıyla beraber çalışan 17 yaşındaki Semur Hamudi, serinlemek için kanala girdi. Kısa sürede gözden kaybolan Semur Hamudi'nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

5 SAATİN SONUNDA BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kanalda kaybolan Semur Hamidi'nin cansız bedeni, AFAD, jandarma ve sualtı arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu bulunarak sudan çıkarıldı.

Cenaze, olay yerinden tamamlanan işlemlerin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YKS sınavına girecek olan öğrencilere toplu taşıma araçları, 8-9 Haziran tarihlerinde ücretsiz olacakGüngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'le kendisini tanımayan taksici arasında ilginç diyalog
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
70 yaşında örnek öğrenci! Necmettin amca "Eğitimin yaşı yok" dedi YKS'ye girdi - Gündem"Eğitimin yaşı yok" dedi 70 yaşında YKS'ye girdiKanlar içinde bulundu! Genç kadının feci ölümü kocasını şoka soktu - GündemGenç kadının feci ölümü dehşete düşürdüKayıp doktor Deniz Toman’dan acı haber: Cansız bedeni bulundu - GündemKayıp doktor Deniz Toman’dan acı haber: Cansız bedeni bulunduGenç kadının kıyafet isyanı viral oldu: Elbiselerin ya böbrek kısmı açık ya da yırtmacı var - GündemGenç kadının kıyafet isyanı viral olduGündem Gazze! Hakan Fidan: Netanyahu ateşle oynamaya devam ediyor - Gündem"Filistin BM'ye tam üye olacak"Şanlıurfa'da 1 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı - GündemBir mahalle karantina altına alındı
Sonraki Haber Yükleniyor...