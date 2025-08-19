Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Tarladan çıkan kafatası ve kemikler jandarmayı harekete geçirdi! Düzce'deki esrarengiz olayın sırrı çözüldü

Tarladan çıkan kafatası ve kemikler jandarmayı harekete geçirdi! Düzce'deki esrarengiz olayın sırrı çözüldü

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce'de çalışmak için mısır tarlasına gelen çiftçi, insan kafatası ve kemikleri buldu. Jandarmaya haber veren vatandaş olayın şokunu yaşarken kemiklerin Samsun'da kayıp kaydı olan bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Detaylı inceleme için kemikler İstanbul'a gönderildi. İşte esrarengiz olayın detayları...

Olay; Düzce'de Merkeze bağlı Konaklı Köyü'nde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre mısır tarlasına mahsule bakmak için gelen çiftçi yerde insan kafatası, kemikleri, kıyafetleri ve ilaç kutularını görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Tarladan çıkan kafatası ve kemikler çiftçiyi şoka uğrattı! Düzce'deki esrarengiz olayın sırrı çözüldü - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alarak detaylı çalışma başlattı.

Tarladan çıkan kafatası ve kemikler çiftçiyi şoka uğrattı! Düzce'deki esrarengiz olayın sırrı çözüldü - 2. Resim

SAMSUN'DA KAYBOLAN ADAM DÜZCE'DEN ÇIKTI

Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda kıyafetlerinden çıkan kimlik ile kemik parçalarının Samsun ili Bafra ilçesinde kayıp kaydı bulunan 66 yaşındaki Cafer Ak isimli şahsa ait olduğu belirlendi.

Tarlasına giden çiftçi şoka uğradı! Düzce'deki esrarengiz olayda bulunan kafatası ve kemiklerin kimliği belirlendi - 1. Resim

Olayla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatılırken kemik parçaları DNA için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tarladan çıkan kafatası ve kemikler çiftçiyi şoka uğrattı! Düzce'deki esrarengiz olayın sırrı çözüldü - 4. Resim

Tarladan çıkan kafatası ve kemikler çiftçiyi şoka uğrattı! Düzce'deki esrarengiz olayın sırrı çözüldü - 5. Resim

 

İbrahim Yıldız öldü mü? Sağlık durumu araştırılıyorBeşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu: 2 futbolcu listede yok
