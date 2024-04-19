Tartıştığı müşteriye dehşeti yaşattı: Önce darbetti sonra takip edip kurşun yağdırdı

Burdur'da, bir iş yeri sahibi tartıştığı müşteriye dehşeti yaşattı. Kafasına silah kabzası ile vurarak darbettiği kişiyi takip eden iş yeri sahibi, gittikleri mekana da rastgele kurşun yağdırdı, 2 kişi yaralandı. İş yeri sahibi ise gözaltında.

Burdur'da meydana gelen olayda, iddiaya göre; E.C.’ye ait alkollü mekana giden U.G., M.A., B.G. ve E.K. isimli şahıslar ile iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş yeri sahibi E.C. silah kabzası ile U.G.’nin kafasına vurarak hafif şekilde yaraladı.

TAKİP EDİP KURŞUN YAĞDIRDI

Bunun üzerine olay yerinden kaçan şahısları araba ile takip eden E.C., şahısların aynı cadde üzerinde bulunan farklı bir alkollü mekana girdiğini görünce mekana doğru rastgele ateş edip olay yerinden ayrıldı.

Açılan ateş sonrası mekan içerisinde müşteri olarak bulan B.O. bacağından vurulurken, İ.E.M.’de göğüs kısmından merminin sıyırması nedeniyle yaralandı. Yaralılar Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu mekana kurşun yağdıran E.C. yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında olayla ilgili soruşturma başlatıldı.