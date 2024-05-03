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Tehlike İstanbul'dan daha fazla! Ege Denizi'nin altında 30 fay var, İzmir için kritik uyarı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tehlike İstanbul&#039;dan daha fazla! Ege Denizi&#039;nin altında 30 fay var, İzmir için kritik uyarı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de olası deprem senaryolarını değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, kentin önemli bir bölümünün diri faylar üzerinde kurulduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi altında yaklaşık 30 fayın olduğunu belirterek, bu nedenle İzmir'in İstanbul'a göre deprem tehlikesinin daha yüksek olduğunu söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir,  İzmir'de olası deprem senaryolarını değerlendirdi.

İzmir'in önemli bir bölümünün diri faylar üzerinde kurulduğunu dile getiren Sözbilir, aynı zamanda Ege Denizi altında da yıkıcı deprem üretme potansiyeli olan çok sayıda fay bulunduğunu belirtti.

Bu nedenle İzmir'in İstanbul'a göre deprem tehlikesinin daha yüksek olduğunu kaydeden Sözbilir, aynı zamanda Aydın, Balıkesir, Denizli, Manisa, Afyonkarahisar, Muğla, Çanakkale, Adana, Bingöl ve Hatay gibi illerin de deprem tehlikesinin İstanbul'dan daha yüksek olduğunu savundu.

EGE DENİZİ ALTINDAKİ FAYLAR

Son 100 yılda İzmir'deki yerleşim yerlerinden geçen fay hatları üzerinde önemli bir yıkıcı deprem gelişmediğine dikkati çeken Sözbilir, şunları kaydetti:

"Fakat Türkiye Diri Fay Haritası'na göre İzmir ilini doğrudan etkileyebilecek çok sayıda fay bulunmaktadır. İzmir sınırları içinde 17 fayın yanı sıra komşu il sınırları içinde ve Ege Denizi altında olduğu halde İzmir ilini etkileyebilecek fay sayısı 30 civarındadır.

Tarihsel deprem kataloglarına baktığımızda İzmir'in ortalama 300 yılda bir yıkıcı deprem geçirdiği anlaşılmaktadır. Tarihsel kayıtlar son yıkıcı depremin 1688 yılında gerçekleştiğini ve bu depremde binlerce insanının can verdiğini göstermektedir. Son yıllarda İzmir fayları üzerinde tarafımızdan yapılan çalışmalarda bazı faylar üzerinde sismik enerjinin biriktiği anlaşılmıştır. Bu nedenle İzmir'de depreme hazırlık konularına öncelik verilmesi gerektiği aşikardır."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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