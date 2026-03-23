Tekirdağ’da fabrikada çalışanı Cumhur Önbay’ın hayatını kaybettiği patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlama etkisiyle metal parçaların etrafa sıçradığı, patlamadan saniyeler önce bölgeden 3 kadın işçinin geçtiği görüldü.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Korkunç patlamada 48 yaşındaki fabrikada çalışanı Cumhur Önbay hayatını kaybetmişti. Patlama anının görüntüleri ortaya çıktı. Patlama anı çevredeki bir başka fabrikanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

3 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ

Görüntülerde, yaşanan şiddetli patlamanın ardından bazı metal parçaların etrafa fırlaması yer alırken, patlamadan saniyeler önce bölgeden 3 kadın işçinin geçtiği görüldü.

Tekirdağ'da yağ fabrikasındaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

18 Mart'ta, Organize Sanayi Bölgesi'nde yağ üretimi yapan bir fabrikadaki buhar kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmiş, patlamada fabrikada çalışan işçi Cumhur Önbay (48) hayatını kaybetmişti.

