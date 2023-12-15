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    Tel Aviv Büyükelçisi'den AA foto muhabirine saldırıya tepki!

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinan Başhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Tel Aviv Büyükelçisi&#039;den AA foto muhabirine saldırıya tepki!
    Aa Muhabiri, Saldırı, Büyükelçi

    Almanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi, AA foto muhabiri Mustafa Haruf’un darp edilmesine tepki gösterdi.

    Almanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Steffen Seibert, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te görev yapan AA foto muhabiri Mustafa Haruf’u görevi sırasında darbetmesine tepki gösterdi.

    Seibert, X sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail polisinin, Haruf'u darbettiği görüntüleri alıntılayarak, "Bu, dehşet verici ve çok endişe verici bir polis davranışıdır." ifadesini kullandı.

    Seibert, paylaşımında, "İsrail, vatandaşlarının güvenliğine ne şekilde hizmet edebilir?" sorusunu yönelterek, İsrail polisinin tutumunu eleştirdi.

    AA FOTO MUHABİRİ HARUF’UN DARBEDİLMESİ

    İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te görev yapan AA foto muhabiri Mustafa Haruf’u görevi sırasında şiddetli şekilde darbetmiş ve gazeteci Haruf hastaneye kaldırılmıştı.

    İsrail polisleri, Haruf’un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle’ye de saldırmıştı.

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