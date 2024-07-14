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TEM Otoyolu yakın tankerinin devrilmesiyle trafik tamamen durdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Büyükçekmece mevkiindeki TEM Otoyolu'nda yakıt tankerinin devrilmesi trafiği durdurdu. Yan devrilen tankerin yolu kapatması araç geçişini de engelledi.

İstanbul Büyükçekmece'de TEM Otoyolu'nda yakıt tankeri devrildi. Kazada tanker sürücüsü ve yanındaki kişi hafif yaralanırken İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yaşandı. 31 ALN 097 plakalı yakıt tankeri sürücüsü, iddiaya göre seyir halinde uyukladı. Kontrolden çıkan tanker, yol kenarındaki kanala girerek yan yattı ve metrelerce sürüklendi. Devrilerek tüm yolu kapatan tankerin sürücüsü M.B, ve yanındaki bir kişi kazada hafif yaralandı.

TEM Otoyolu yakın tankerinin devrilmesiyle trafik tamamen durdu - 1. Resim

Olay yerine itfaiye ekipleri, Karayolları görevlileri, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu.

Trafiğin açılması için yoğun çaba sarf eden ekipler, tankerin taşıdığı yakıtı boşaltmaya başladı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

TEM Otoyolu yakın tankerinin devrilmesiyle trafik tamamen durdu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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