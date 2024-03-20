Teravih namazı kıldırmaya gitmişti: İmam ve eşinin cansız bedeni çıkarıldı

İzmir'de, geçici görevle başka bir mahalleye teravih namazı kıldıran cami imamı ve eşi, dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, çiftin cenazesi memleketleri Balıkesir'de toprağa verildi.

Kaza, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün gece saatlerinde Yamanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan Yunusemre Camii İmamı Hasan İzci (61), teravih namazını kıldırmak için geçici görevle Yamanlar Mahallesi'ne gitti.

DÖNÜŞ YOLUNCA FECİ KAZA

Görev sonrası dönüş yolunda Hasan İzci'nin kullandığı 35 AG 2792 plakalı Hyundai marka otomobil, yokuş aşağı inerken takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

Jandarma yolda güvenlik önlemleri alırken otomobil içerisinde sıkıştığı belirlenen Hasan İzci ve eşi Makbule İzci (60), itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ise, Hasan ve Makbule İzci çiftinin hayatını kaybettikleri belirlendi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazada hayatını kaybeden cami imamı Hasan izci ve eşi Makbule İzci'nin cenazeleri, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada gerçekleşen işlemlerin ardından cenazeler, defnedilmek üzere memleketleri Balıkesir Havran'a gönderildi. Çiftin cenazeleri, Şapçı Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.