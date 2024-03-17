Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Gündem > İftar öncesinde acı olay! Ekmek almaya giden kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

İftar öncesinde acı olay! Ekmek almaya giden kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İftar öncesinde acı olay! Ekmek almaya giden kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Denizli'de iftar için ekmek almaya çıkan 59 yaşındaki Alaeddin Cunkuş'a, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Cankuş olay yerinde hayatını kaybetti.

Denizli'de iftar öncesi acı kaza... Ekmek aldıktan sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 59 yaşındaki Alaeddin Cunkuş, otomobil çarpması nedeniyle hayatını kaybetti.

METRELERCE SAVRULDU

Kaza, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi Ali Marım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaeddin Cunkuş (59) iftar için ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmek istediği esnada Hayrullah Y. (22) idaresindeki 34 RZE 87 plakalı Opel marka otomobilin çarpması ile metrelerce savruldu.

İftar öncesinde acı olay! Ekmek almaya giden kişi trafik kazasında hayatını kaybetti - 1. Resim

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cunkuş’un hayatını kaybettiği belirledi.

İftar öncesinde acı olay! Ekmek almaya giden kişi trafik kazasında hayatını kaybetti - 2. Resim

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, Cunkuş’un yakınları acılı haberi alır almaz olay yerine geldi. Yakınlarının gözyaşlarına boğulduğı kazada ölen Cunkuş'un belediyenin fen işleri biriminde çalıştığı öğrenildi.

İftar öncesinde acı olay! Ekmek almaya giden kişi trafik kazasında hayatını kaybetti - 3. Resim

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sokak köpekleri dehşet saçtı! Küçük çocuğu vatandaşlar kurtardı - GündemSokak köpekleri dehşet saçtı! Küçük çocuğu vatandaşlar kurtardıAkraba kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 1 ağır yaralı - GündemAkraba kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 1 ağır yaralıErdoğan'dan İmamoğlu'na 'israf' tepkisi: "Bunlar yarı zamanlı mesai ehli" - Gündem"Bunlar yarı zamanlı mesai ehli"Meralar satıldı, hayvan otlatacak alan bulamayan köylüler protestoya başladı - GündemMeralar satıldı, hayvan otlatacak alan bulamayan köylüler protestoya başladıBayraktar AKINCI, hedef kaçırmıyor! Türk havacılığı tarih yazıyor - GündemBayraktar AKINCI’dan İHA-230 ile çifte atışZincirli köpeğe dakikalarca şiddet uyguladı: Biri acımasızca darp etti, diğeri eli cebinde izledi! - GündemKöpeğe saldırana da olayı izleyene de cezaMeteoroloji'den 6 kente sağanak ve kar uyarısı! Yer yer etkisi yoğun olacak - GündemMeteoroloji'den 6 kente sağanak ve kar uyarısıİşte Bahçeli'nin 'A takımı! MYK'ya 43 yeni isim girdi - Gündemİşte Bahçeli'nin 'A Takımı'Kartal'ın mimar adayı Karakaya: 20 bin konut dönüştürülecek - GündemKartal'ın mimar adayı Karakaya: 20 bin konut dönüştürülecekAhmet Aydın’a Ürkmezlilerden yoğun ilgi - GündemAhmet Aydın’a Ürkmezlilerden yoğun ilgi
Sonraki Haber Yükleniyor...