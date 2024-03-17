İftar öncesinde acı olay! Ekmek almaya giden kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

Denizli'de iftar için ekmek almaya çıkan 59 yaşındaki Alaeddin Cunkuş'a, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Cankuş olay yerinde hayatını kaybetti.

Denizli'de iftar öncesi acı kaza... Ekmek aldıktan sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 59 yaşındaki Alaeddin Cunkuş, otomobil çarpması nedeniyle hayatını kaybetti.

METRELERCE SAVRULDU

Kaza, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi Ali Marım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaeddin Cunkuş (59) iftar için ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmek istediği esnada Hayrullah Y. (22) idaresindeki 34 RZE 87 plakalı Opel marka otomobilin çarpması ile metrelerce savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cunkuş’un hayatını kaybettiği belirledi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, Cunkuş’un yakınları acılı haberi alır almaz olay yerine geldi. Yakınlarının gözyaşlarına boğulduğı kazada ölen Cunkuş'un belediyenin fen işleri biriminde çalıştığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.