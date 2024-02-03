Termometreler eksi 20'de! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu, 'Ağlayan Kayalar' dondu

Kar yağışı ve soğuk hava yurdun doğusunda etkili olmaya devam ediyor. Termometrelerin eksi 20 dereceyi gördüğü Bayburt'ta Türkiye’nin en hızlı akan nehri olan Çoruh buz tuttu. Hava sıcaklığı sıfırın altında seyreden Tunceli'de de 'Ağlayan Kayalar' dondu.

Yurdun batısı hala bahar havasını yaşarken, doğu donuyor. Bayburt'tan doğan, Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen, Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan nehri olan Çoruh Nehrinin bazı bölümleri buzla kaplandı.

Geceleri eksi 20 dereceye düşen hava sıcaklığı 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri'nin yüzeyinde buzlanmaya neden oldu.

Nehir üzerinde oluşan buz kütleleri güneşin etkisiyle koparak, suyun yüzeyinde ilerledi.

'BAYBURT'TA DONUYORUZ'

Vatandaşlar, “Bayburt’ta eskisi gibi kar yağışı çok fazla olmasa da soğuk hava etkili. Geceleri özellikle çok soğuk oluyor, eksi 17 dereceyi gördük, Çoruh Nehri buz tuttu, Bayburt'ta donuyoruz" ifadelerine yer verdi.

TUNCELİ'DE ŞAŞIRTAN MANZARA

Termometrelerin eksi 20 dereceyi gösterdiği Tunceli'de de, Tunceli-Erzincan kara yolunun 40. kilometresindeki Hılbeş köyü yakınlarında bulunan ve sürekli su damladığı için halk arasında 'Ağlayan Kayalar' olarak isimlendirilen 20 metrelik kayalar buz tuttu.

Donmuş haliyle ayrı görsel şölen sunan kayalar vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Dilay Yoleri, hava sıcaklığının eksilere düşmesinin ardından Ağlayan Kayaların görsel şölenine tanık olmaktan mutlu olduğunu belirtirken, Ahmet Yıldız ise ''Burası kışın konuyor, ilkbaharda suyun coşmasıyla birlikte yosun tutuyor. Yoldan geçen araçlar burada duruyor, insanlar fotoğraf çekiyor; video çekiyor. Buranın özelliği hiçbir şekilde müdahale edilmemiş, kendiliğinden olmuş, suyun başka yerden taşınması yok. O nedenle insanların dikkatini çekiyor'' dedi.