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Teröristlerin "mağara evi" bulundu: Mutfak bile yapmışlar! Irak'ın kuzeyindeki cephanelik ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Terör, Irak, TSK, Mühimmat, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türk ordusu, teröre göz dahi açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde tespit edilen mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi. Teröristlerin mağarayı adeta eve çevirdiği tespit edildi.

MSB, sınır ötesinde arama tarama faaliyetleri gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere ait bir mağara tespit ettiğini duyurdu.

Teröristlerin

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT BULUNDU

Konuya ilişkin MSB'nin sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yeni bir mağara daha tespit etti. Kullanılamaz hâle getirilen mağarada silah, mühimmat ve hayat malzemesi ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

MSB tarafından paylaşılan X gönderisinde şu ifadeler yer verildi:

Irak’ın kuzeyinde arama-tarama faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. 

Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yeni bir mağara daha tespit etti. Kullanılamaz hâle getirilen mağarada silah, mühimmat ve hayat malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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