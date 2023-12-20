TikTok'ta para karşılığında müstehcen yayın yapan Laz kızı için istenen ceza belli oldu

20 Aralık 2023 13:38 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 13:53

TikTok'ta takipçileri için açtığı canlı yayınlarda para karşılığı müstehcen görüntüler paylaşan Gül Hatun ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında gözaltıan alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Gül Hatun hakkında 'müstehcenlik' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyada para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapan Gül H. hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, sanığın sosyal medya platformu üzerinden yaptığı yayınlarda müstehcen içeriklere yer verdiği anlatıldı.

İddianamede savunmasına yer verilen Gül H, bir süredir çalışmadığı için açtığı yayında takipçilerinin hediyeler gönderdiğini anlatarak, bu hediyelerin kendi hesabına nakit olarak aktarıldığını ifade etti.

AYLIK ORTALAMA 30 BİN TL GELİR ETMİŞ

Sosyal medya platformundan aylık ortalama 30 bin lira kazandığını belirten sanık, yaptıklarının suç olduğunu bilmediğini savundu.

İddianamede, müstehcen içerikli görüntülerin herkese açık olan bir platform üzerinden çocukların da serbestçe girip görebileceği şekilde alenen paylaşıldığına vurgu yapılarak, sanık Gül H'nin "müstehcenlik" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

26 KASIM'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Tiktok'da 'Laz kızı' hesabıyla paylaşılan görüntüler sonrasında ekipler harekete geçen ekipler, yapılan araştırmalarda, görüntüdeki kişinin Gül Hatun olduğunu tespit etmişti.

Gül Hatun, 26 Kasım'da Kartal'daki evinde yakalanarak gözaltına alınmış ve daha sonra sevk edildiği Anadolu Adliyesi'nde serbest bırakılmıştı.