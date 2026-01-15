Aksaray’da tırı sollamak isteyen otomobil, tır ile çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 2'si bebek 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray-Adana kara yolunun 17. kilometresinde korkunç bir kaza meydana geldi. Adana'dan Aksaray istikametine seyreden A.T. idaresindeki otomobil, önünde ilerleyen M.U. yönetimindeki tırı sollamak istedi.

5 KİŞİ YARALANDI

Tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan M.Ö. (1), G.Ö. (2), D.Ö. (34) ve E.Ö. (76) olmak üzere 2'si bebek 5 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

