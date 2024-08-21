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Trabzon Of'ta fındık tarlasında yılan şoku! Karşı karşıya gelince bakın ne yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trabzon Of&#039;ta fındık tarlasında yılan şoku! Karşı karşıya gelince bakın ne yaptı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon'un Of ilçesinde fındık tarlasına giren kişi, karşılaştığı yılanla yaşadığı anları kaydetti. Önder Yılmaz Bilgin, akşam ezanı okunduğu sırada karşı karşıya geldiği için ezana saygısından dolayı yılanı geri bıraktığını söyledi.

Bu yıl yurt genelinde olduğu gibi Karadeniz Bölgesi'nde yılan görülme vakaları artarken, son olarak Trabzon'un Of ilçesinde bir fındık bahçesinde görülen yılan cep telefonu kameralarına yansıdı.

Of ilçesine bağlı Yemişalan mahallesinde yaşayan Önder Yılmaz Bilgin, fındık toplarken evinin yakınında bir yılan görmesiyle şaşkınlığını gizleyemeyerek o anları saniye saniye kaydetti ve ortaya renkli anlar çıktı.

Trabzon Of'ta fındık tarlasında yılan şoku! Karşı karşıya gelince bakın ne yaptı - 1. Resim

"EZANA SAYGIMDAN DOĞAYA GERİ BIRAKTIM"

Görüntülerde Bilgin'in yılanla bir süre elindeki çubukla oynadığı görülürken, o sırada yılanın saldırır bir pozisyonda olması dikkat çekti.

"Normalde yılan gördüğüm zaman öldürürdüm" diye konuşan Bilgin, "Akşam ezanının okunması nedeniyle ezana saygımdan dolayı yılanı tekrar doğaya saldım. İlk defa böyle bir yılanı evimin yakınlarında gördüm. Yılan biraz saldırgandı" dedi.

Trabzon Of'ta fındık tarlasında yılan şoku! Karşı karşıya gelince bakın ne yaptı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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