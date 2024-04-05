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Haberler > Gündem > Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan taraftarlar tahliye edildi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan taraftarlar tahliye edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan taraftarlar tahliye edildi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son gelişmelere göre, Trabzonsporlu taraftarlarının tahliye edildiği bildirildi. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig maçı sonrasında tutuklanan taraftarların, sabah saatlerinde reddedilen tahliye talepleri sonrasında gelen son bilgilere göre son iki isim de tahliye edildi. İşte detaylar...

17 Mart Pazar günü oynanan maçın ardından gözaltına alınan ve 20 Mart'ta Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Engin T. ve Oğuzhan B., avukatları aracılığıyla Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etmiş ancak talepleri reddedilmişti.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan taraftarlar tahliye edildi - 1. Resim

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA NE OLDU?

Trabzonspor Divan Kurulu eski başkanı Ali Sürmen, konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Tutuklu iki taraftarın da tahliyesi gerçekleşti. Adalet, geç de olsa yerini buldu. Teşekkürler Trabzonspor Genel Sekreteri Av. Kemal Ertürk, Teşekkürler Av. Muhammet Raşit Çelik. Geçmiş olsun camia" ifadelerine yer verdi.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA SON DURUM NEDİR?

Trabzonspor taraftarlarının yaşadığı bu gelişmeler, kulüp camiasında ve taraftarlar arasında memnuniyetle karşılandı. Tahliyelerin gerçekleşmesiyle birlikte, Trabzonspor taraftarları için adaletin yerini bulduğu düşüncesi hakim oldu. Bu gelişmelerle birlikte, taraftarlar arasındaki endişe ve belirsizlik de son bulmuş oldu.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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