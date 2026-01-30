İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, kent sınırları içinde elektrikli scooter işletmeciliği yapmak isteyen firmalara izin verilmesi kararlaştırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kent sınırları içinde elektrikli scooter işletmeciliği yapmak isteyen firmalara izin konusu gündeme geldi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan’daki Artİstanbul Feshane’de yapılan UKOME toplantısında, metropol genelindeki elektrikli scooter düzenlemesi görüşüldü. Elektrikli scooter işletmeciliği yapmak isteyen firmalara 78 bin 423 elektrikli scooter için izin verilmesi teklifi, oy birliğiyle kabul edildi.

İŞTE İLÇE İLÇE DURUM

Buna göre; kentteki 78 bin 423 elektrikli scooter’ın ilçe bazındaki paylaşımı şöyle: Arnavutköy 1.724, Ataşehir 2 bin 74, Avcılar 2 bin 205, Bağcılar 3 bin 568, Bahçelievler 2 bin 800, Bakırköy 1.099, Başakşehir 2 bin 602, Bayrampaşa 1.342, Beşiktaş 836, Beykoz 1.227, Beylikdüzü 2 bin 76, Beyoğlu 1.083, Büyükçekmece 1.403, Çatalca 402, Çekmeköy 1.534, Esenler 2 bin 118, Esenyurt 4 bin 942, Eyüpsultan 2 bin 104, Fatih 1.772, Gaziosmanpaşa 2 bin 400, Güngören 1.324, Kadıköy 2 bin 311, Kağıthane 2 bin 224, Kartal 2 bin 379, Küçükçekmece 3 bin 945, Maltepe 2 bin 625, Pendik 3 bin 747, Sancaktepe 2 bin 510, Sarıyer 1.713, Silivri 1.161, Sultanbeyli 1.846, Sultangazi 2 bin 663, Şile 245, Şişli 1.315, Tuzla 1.507, Ümraniye 3 bin 639, Üsküdar 2 bin 565, Zeytinburnu 1.392.

Haberle İlgili Daha Fazlası