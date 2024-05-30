Türkiye’nin en mutsuz şehirleri belli oldu! Duyanlar şaşkına döndü

Türkiye İstatistik Kurumunca yapılan anket çalışması bu kez Türkiye’de mutsuz şehirler üzerine oldu. Yapılan araştırma sonucu ters köşe yaptı. Herkes o şehirlerin mutsuz olduğunu düşünürken gerçek oldukça şaşırttı. İşte Türkiye’nin en mutsuz şehirleri…

Türkiye İstatistik Kurumu her yıl olduğu gibi bu yıl da Yaşam Memnuniyeti anketi yaptı. Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl listeye giren şehirleri görenler gözlerine inanamadı.

MUTSUZLUKLARIYLA İSTANBUL’U BİLE SOLLADILAR

Genel olarak nüfusu yoğun olan İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin daha mutsuz olduğu düşünülse de listenin ilk sıralarında yer alan şehirler mutsuzluklarıyla bu büyükşehirleri adeta solladı.

Anket sonucunda elde edilen veriler illerde yaşayan mutsuz insanların şehir nüfusuna oranı hesaplanarak belirlendi.

İşte, Türkiye’nin en mutsuz şehirleri arasında ilk 10’a girenler…

1-Diyarbakır: %24,74

2-Antalya: %19,54

3-Trabzon: %19,12

4-İzmir: %17,23

5-Ankara: %16,42

6-Samsun: %15,31

7-İstanbul: %14,98

8-Çorum: %9,01

9-Ordu: %8,75

10: Gümüşhane: %8,64